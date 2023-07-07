Нічна тривога, у Львові зросла кількість жертв: хронологія 499 дня війни

Повномасштабна війна в Україні триває вже майже 500 днів. Російські терористи продовжують атакували мирні населені пункти та вбивати цивільних.

Про головні новини 7 липня, боротьбу українців проти агресора на фронті, в тилу і на міжнародній арені, а ще воєнні злочини російських терористів розповідає 24 Канал.

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У Повітряних силах повідомили про відбої в областях.У тимчасово окупованому Маріуполі росіяни скуповують у своїх же військових будівельне сміття, умивальники та цеглу й везуть їх до країни-терористки. Загарбники крадуть з напівзруйнованих будинків, у яких вже ніхто не живе. Про це повідомив радник міського голови Петро Андрющенко.Президент зустрівся з 14-річним хлопчиком Антоном з Львівщини, який лікується в Чехії.У Києві, Київській та Черкаській областях відбій тривоги.Володимир Зеленський під час візиту до Болгарії заявив, що Україна знищила найбільш боєздатну частину армії Росії. Путін вже настільки слабкий, що нездатний захистити навіть російські області від своїх же бойовиків. Тож не варто дивуватися, якщо одного разу хтось – Пригожин чи, наприклад, Кадиров, – пройде маршем прямо в Кремль.У Human Rights Watch опублікували ганебну заяву, що США начебто не повинні надавати Україні касетні боєприпаси. В ОП різко відреагували. Михайло Подоляк наголосив, що "правозахисники" розв'язують агресивну лобістську кампанію зі зриву надання зброї Україні.У Повітряних силах попередили про загрозу застосування ворогом ударних безпілотників.Сирени на Одещині. Згодом тривога поширилася на декілька областей.Тривога на Черкащині.Голова ОВА Максим Козицький повідомив, що під завалами багатоквартирного будинку у Львові, в який влучила ракета, виявили тіло ще однієї жінки. Кількість жертв зросла до семи.