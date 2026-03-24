На відео місцевих пабліків видно момент прильоту та переляканих львів'ян.

Що видно на перших кадрах прильоту по Львову?

У мережі опублікували перші кадри наслідків удару по Львову, що стався 24 березня у центральній частині міста. Внаслідок атаки ворога було пошкоджено житловий будинок та об’єкт культурної спадщини, що має статус ЮНЕСКО.

На опублікованому відео видно величезний стовп диму та натовп, який перебував біля будівлі у момент влучення дрона. Після гучного звуку люди почали втікати якомога далі.

Також у відео чутно, як мешканці перебувають у шоковому стані та намагаються оцінити масштаби руйнувань. Деякі кадри зняті безпосередньо після вибуху, коли ще працювали сили ППО.

Перші кадри після удару по Львову: дивіться відео

