Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Що відомо про трагедію із загибеллю 3 людей у Львові?

За попередніми даними, у четвер, 14 травня, на вулиці Очеретяній у Львові під час виконання робіт із ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька.



У Львові загинуло троє людей, які ремонтували фасад будинку / Фото Львівської обласної прокуратури

Внаслідок падіння загинули троє працівників. Попередньо, двоє із них – громадяни Туреччини,

– зазначили у прокуратурі.

Наразі правоохоронці встановлюють осіб, відповідальних за дотримання вимог охорони праці.



Серед загиблих є громадяни Туреччини / Фото Львівської обласної прокуратури

Також розпочато розслідування за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що спричинило загибель людей.

У Львові 9 травня 20-річний хлопець впав з третього поверху торгового центру "Форум Львів". Речниця поліції області Аліна Подрейко розповіла у коментарі 24 Каналу, що постраждалий – житель Закарпатської області.

За даними поліції, чоловік зазнав множинних важких травм. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.