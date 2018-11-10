Львів – Олімпік: відео голу матчу
Першим матчем 15-го туру УПЛ стала гра "Львова" проти "Олімпіка". У другому таймі команди грають з результативною нічиєю.
На 27-й хвилині після удару Жуліо Сезара з дальньої дистанції м'яч потрапив в Тейлора і відскочив йому на хід. В результаті бразилець вийшов один на один з голкіпером і холоднокровно реалізував момент – 1:0.
Відео голу Тейлора у ворота Олімпіку
У другому таймі гостям зустрічі вдалося зібратися і забити гол у відповідь. На 63-й хвилині Балашов зліва увірвався в штрафну "Львова" і зробив простріл на ближню штангу, а Шиндер, який перебував в оточенні двох захисників, зумів відправити м'яч у ворота.
Гол Шиндера у ворота ФК Львів
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Джерело: 24 Канал
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