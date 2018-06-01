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Львів отримав 35 мільйонів євро на сміттєпереробний комплекс та рекультивацію Грибович

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Сміттєпереробний комплекс
Сміттєпереробний комплекс / inlviv.in.ua

У Києві підписали угоди про надання Львову 35 мільйонів євро на реалізацію проекту поводження із твердими побутовими відходами.

Як зазначив під час підписання міський голова Андрій Садовий, роботи із будівництва сміттєпереробного комплексу розпочнуться вже цього року.

Пакет фінансування включатиме у себе 13-річний кредит ЄБРР в розмірі €20 млн під гарантію міста, інвестиційний грант в розмірі до €10 млн від Східноєвропейського фонду енергоефективності та довкілля (E5P), який повертати не потрібно, а також пільговий кредит в розмірі €5 млн від Фонду чистих технологій (ФЧТ).

Ці кошти місто використає для того, щоби почати і збудувати перший в Україні завод із глибинної переробки твердих побутових відходів, а також здійснити рекультивацію існуючого полігону, який є одним із найбільших полігонів в Україні. Місто також впровадить кращі підходи до вторинної переробки та управління відходами.

"Сьогодні ми отримали 100% гарантію наявності коштів, і завдяки цьому вже в цьому році плануємо розпочати процес будівництва заводу. Термін два роки. Також маємо розпочати і повномасштабні процеси із рекультивації сміттєзвалища. Це надзвичайно великий комплекс робіт, які триватимуть орієнтовно до 5 років.

Дуже важливий тут екологічний аспект. Європейські інституції, з якими ми підписуємо угоди, фінансують виключно екологічно чисті проекти. Тому ми маємо серйозну гарантію. Це ж стосується і питання контролю за використанням коштів. Усі тендерні процедури пройдуть за європейськими нормами", сказав після підписання угод міський голова Львова, лідер "Об'єднання "Самопоміч" Андрій Садовий.

Керуючий партнер Європейського банку реконструкції та розвитку Марина Петров наголосила, що Львів найактивніше місто в Україні у плані співпраці із ЄБРР. "А конкретно цим проектом ми починаємо реалізацію в Україні нашої нової ініціативи, яка називається "Зелені міста". Львів стане дев'ятим містом-учасником цієї програми загалом, але в Україні він буде першим".

Теги: Новини Львова Екологія Андрій Садовий Самопоміч Інвестиції Гроші ЄБРР
Джерело: 24 Канал
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