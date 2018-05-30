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"ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777"
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Львів став жертвою "телефонних терористів"

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У Львові
У Львові "мінували" 5 бізнес-центрів: в жодному із них вибухівку поліція не знайшла (ілюстративне фото) / Соцмережі

Уранці 30 травня до правоохоронців Львова надійшли анонімні повідомлення про "замінування" п'яти бізнес-центрів. У підсумку жодне із них так і не підтвердилося.

Як повідомляє прес-служба Львівської міськради, у будівлі нібито було закладено вибухові пристрої, однак будь-які вимоги, виконання яких могло б відвернути вибухи, "терористи" не висували.

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Зокрема, мовиться про бізнес-центри за такими адресами

– вулиця Героїв УПА, 73, корпус 5а (бізнес-центр "Таурус");

– вулиця Богдана Хмельницького, 176 (Lemberg);

– вулиця Зелена, 109 ("Клуб ділових людей");

– вулиця Промислова, 50/52 ("Український капітал");

– вулиця Шевченка, 111а ("Легенда-Клас").

"Після завершення пошукових робіт вибуховій пристрої виявлено не було", – додають у ЛМР.

Нагадаємо, нещодавно у Києві до правоохоронців надійшло повідомлення про мінування одного з ринків, внаслідок чого було евакуйовано близько 1 тисячі осіб.

Теги: Новини України Новини Львова Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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