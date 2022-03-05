Львівщина вимагає НАТО закрити небо над Україною

Окупанти продовжують обстрілювати українські міста. До закликів НАТО закрити небо над Україною долучилась Львівщина.

Голова Львівській обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що закриття неба є головною вимогою, щоб зупинити геноцид в українських містах. Воно допоможе зупинити розстріли дітей та матерів з російських літаків, градів та іншої ворожої артилерії.

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Львівщина вимагає закрити небо над Україною

Козицький наголосив, що НАТО повинне закрити небо над Україною, щоб також не допустити ядерного апокаліпсиса, якщо продовжаться обстріли українських АЕС.

Ми б'ємося за майбутнє всієї Європи. Ми боремося нині в Україні за весь світ. Тому ми всі разом, цілим світом голосно маємо сказати: "НАТО, закрий небо над Україною!",

– додав посадовець.

Голова ЛОВА закликав усі міські та місцеві ради області, голів, громадські організації та парафії українських церков офіційно і публічно звернутися до НАТО, урядів країн Альянсу та всіх країн світу із закликом закрити небо над Україною.

"Давайте всі разом, цілою Україною підсилимо голос нашого Президента, уряду та парламенту. Також закликаю всіх волонтерів, всіх священників, всіх, хто має можливість організувати масовий збір підписів українців під зверненням до НАТО з вимогою закрити небо над Україною", – додав Козицький.

Ці списки планують надіслати до штаб-квартири НАТО у Брюсселі. Також Козицький закликав публікувати свої звернення у соцмережах та знімати відеозвернення.

"Ми вдячні нашим союзникам за всю підтримку та допомогу, яку вони нам надають. Але ми боремося проти однієї з найсильніших армій світу. Ми боремося за цінності, які споконвіку декларує Європа", – зауважив посадовець.

Козицький наголосив, що Україна бореться, аби свобода лишалася свободою, істина – істиною, а правда не перетворювалася на пропаганду. І зараз українцям необхідна реальна допомога.

Дивіться звернення Максима Козицького:

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