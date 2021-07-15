На Львівщині 14-річного хлопця вкусила змія: постраждалий у лікарні
15 липня 2021 , 11:58
Джерело:ДСНС Львівщини
Львівщина – лідер серед областей України за кількістю випадків укусів змій. Майже щодня до лікарень області звертаються постраждалі. Зокрема, 14 липня плазун вклав на лікарняне ліжко 14-річного хлопця.
Рятувальники закликають жителів Львівщини бути уважними та обережними, вирушаючи на природу. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві, кущах та лісі.
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На Львівщині змія вкусила підлітка
- О 13:20 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Турківську центральну районну лікарню потрапив 14-річний місцевий житель.
- Підліток звернувся за допомогою у приймальне відділення медзакладу, бо його вкусила змія.
- Наразі хлопець перебуває стані середньої важкості.
Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу