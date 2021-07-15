На Львівщині 14-річного хлопця вкусила змія: постраждалий у лікарні

Львівщина – лідер серед областей України за кількістю випадків укусів змій. Майже щодня до лікарень області звертаються постраждалі. Зокрема, 14 липня плазун вклав на лікарняне ліжко 14-річного хлопця.

Рятувальники закликають жителів Львівщини бути уважними та обережними, вирушаючи на природу. Найчастіше плазунів можна зустріти у високій траві, кущах та лісі.

До теми Після укусу змії 18-річна жителька Львівщини потрапила у лікарню

На Львівщині змія вкусила підлітка

О 13:20 рятувальникам надійшло повідомлення, що в Турківську центральну районну лікарню потрапив 14-річний місцевий житель.

Підліток звернувся за допомогою у приймальне відділення медзакладу, бо його вкусила змія.

Наразі хлопець перебуває стані середньої важкості.

Вирушаючи на природу, слід взувати високе щільне взуття, яке змія не зможе прокусити. Однак, якщо ви таки зустріли плазуна, не панікуйте. Щоб уникнути укусу не варто наближатися до змії та робити різких рухів. Натомість потрібно просто спокійно відійти.



Що робити, якщо вкусила змія / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу