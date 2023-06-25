Уразилась струмом з обірваного дроту: на Львівщині загинула 9-річна дівчинка

На Львівщині 24 червня сталася жахлива трагедія. Так, у селі Глібовичі від ураження струмом загинула 9-річна дівчинка.

За попередньою інформацією, дівчинка доторкнулася до оголеного дроту. Ця проводка обірвалася внаслідок великої негоди в області.

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Козицький розповів про трагедію на Львівщині

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький 25 червня розповів, що струм з обриву електричного дроту смертельно вразив маленьку жительку села Глібовичі Львівського району. Ця дівчинка народилася у 2013 році.

За цим фактом правоохоронці відкрили провадження. Співчуття рідним,

– сказав Козицький.

Крім того, голова Львівщини попросив жителів області не наближатися до оголених дротів ближче ніж на 8 метрів у разі їх виявлення. Він порадив відходити від обірваного проводу "гусячим кроком", тобто звести ступні разом, не відриваючи їх одна від одної й від землі, а також пересуватися дрібними ковзкими кроками.

Козицький також надав кілька контактів, куди варто звертатися у разі виявлення оголених дротів.

Очільник Львівщини радить звертатися до Львівобленерго за номерами:

0-800-30-15-68;

067-333-15-68;

050-460-15-68;

093-170-15-68;

032 290-75-68.

Наостанок Козицький зазначив, що якщо через негоду впали дерева, гілки, або ж травмувались люди, він просить повідомити про це екстрені служби за телефонами: 101, 112 або 103.

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