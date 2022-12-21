На Львівщині автомобіль врізався в потяг: серед загиблих – маленька дівчинка
Джерело:Поліція Львівської області
На Львівщині 21 грудня автомобіль врізався в потяг. На жаль, водій та його восьмирічна донечка загинули від отриманих травм.
Моторошна ДТП сталася на залізничному переїзді у селі Арламівська Воля Яворівського району Львівської області. Про це повідомили в Нацполіції.
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Що відомо про зіткнення автомобіля з потягом
За попередніми даними, на переїзді у селі Арламівська Воля близько 14:30 зіткнулися пасажирський потяг та легковий автомобіль. Поїзд курсував за маршрутом "Запоріжжя – Перемишль".
За кермом Volkswagen Caddy був 37-річний мешканець Львівщини. Наразі поліцейські встановлюють всі обставини ДТП.
Внаслідок ДТП водій легковика, а також його 8-річна донька, яка перебувала в автомобілі, загинули від отриманих травм,
– зазначили в поліції.
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