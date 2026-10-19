На Львівщині чути вибухи: працює ППО

Ворожі війська продовжують терор українських міст. Російські дрони дісталися до Львівської області.

Там пролунали вибухи. Подробиці атаки повідомляє Максим Козицький.

Що відомо про вибухи на Львівщині?

Передусім зауважимо, що тривогу для регіону оголосили за кілька хвилин до 10-ї вечора. Йшлося про дронову небезпеку.

Реактивний БпЛА на Львівщині курсом на Львів із заходу,

– попереджали Повітряні сили.

Козицький зазначав, що безпілотник летів дуже швидко й так само швидко змінював свій курс. О 22:05 БпЛА був на підльоті до Львова. А о 22:20 стало відомо про роботу ППО в регіоні.

При цьому, станом на момент публікації офіційної інформації про можливі наслідки атаки немає. Вочевидь, влада зможе надати подробиці згодом. У такому разі ми оперативно оновимо матеріал.

Натомість закликаємо вас не нехтувати власною безпекою та перебувати в укриттях у разі оголошення повітряної тривоги у вашому регіоні. Слідкувати за рухом ворожих БпЛА ви можете в нашій хронології.

Де ще гриміли вибухи останнім часом?

Під ударом опинилося, зокрема, Рівне – на місто рухався реактивний дрон. Вибухи гриміли й у Луцьку. Раніше повідомлялося про обстріл Хмельницького. Унаслідок обстрілу фіксували перебої зі світлом, пошкодження. На жаль, є жертви та поранені.

Окрім того, росіяни били по Київщині. Ще один "Шахед" атакував парк у Новій Водолазі на Харківщині, де загинули люди, зокрема троє дітей.