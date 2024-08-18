Через негоду дерево впало на вагон потяга на Львівщині: є постраждалі

У Стрийському районі Львівщини в результаті шторму на вагон приміського поїзда впало дерево. Внаслідок інциденту є травмовані пасажири та залізничники.

Низку областей України 18 серпня накрила негода. Фото інциденту з потягом у Львівській області опублікували місцеві телеграм-канали, передає 24 Канал.

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На Львівщині дерево впало на вагон потяга

В Укрзалізниці повідомили, що дерево впало на вагон приміського поїзда 6424 Стрий – Івано-Франківськ.

Всі постраждалі оперативно отримали першу допомогу, чотирьох пасажирів із різаними травмами забрала швидка, їхні життя в безпеці,

– йдеться в повідомленні.

За словами пресслужби Укрзалізниці, поїзд 6424 вже продовжує рух із затримкою в 1 годину 42 хвилини. Пасажирів пересадили з ушкодженого вагона до резервного, який залізничники оперативно причіпили під час стоянки.

Штормове попередження наразі шириться регіонами, тож просимо уважно слідкувати за попередженнями синоптиків. Поїзди Укрзалізниці продовжують рух попри негоду,

– наголосили в компанії.

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До слова, раніше синоптики розповіли, що до України прийшла друга хвиля спеки. Водночас у частині областей очікуються дощі та грози – подекуди опади можуть бути кілька днів поспіль.