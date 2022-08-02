На Львівщині під час тривоги чули вибухи

У Львівській області чули вибухи під час повітряної тривоги 2 серпня. Офіційних коментарів влади поки немає.

Про вибухи повідомили о 18:24. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що в області здійнявся дим.

Важливо Над Вінницькою областю працює ППО: 2 ворожі ракети збили

Загалом повітряна тривога на Львівщині тривала понад годину, відбій оголосили о 18:30. Сирени лунали по всій Україні.

Вибухи в інших областях

В жодному разі не можна публікувати у мережі фото й відео вибухів чи "прильотів". Це тільки допоможе ворогу.

У Вінницькій області жителі теж чули вибухи. Голова місцевої ОВА Сергій Борзов повідомив, що спрацювали сили ППО. Над регіоном збили 2 ракети.

Звуки вибухів також лунали на Миколаївщині та Кіровоградщині. Проте офіційної інформації щодо немає. Припускають, що в областях теж могла спрацювати ППО.

Попередній удар по Львівщині

Вночі 25 червня російські війська запустили десятки ракет по Україні. На Львівщину полетіли 6 з них, але 2 збила ППО. росіяни знову атакували Яворівський полігон.

Крім Львівщини, "прильоти" були по околицях Житомира та Десні, що на Чернігівщині.

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