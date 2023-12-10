На Львівщині побили першокурсників одного з училищ: поліція відкрила кримінальне провадження
Джерело:ГУНП у Львівській області
Увечері 9 грудня у мережі з'явилися моторошні кадри побиття першокурсників одного з училищ Львівської області. Поліція почала кримінальне провадження.
Як повідомляють у мережі, "бійцівський клуб" організували в училищі Золочівського району. Зловмисники поставили біля стіни юнаків і по черзі били їх у зону грудної клітини.
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За справу взялася поліція
Як уточнили у поліції, співробітники виявили відео 8 грудня під час моніторингу соціальних мереж. На опублікованих у мережі кадрах "кілька молодих хлопців, ймовірно, учнів старших курсів одного з навчальних закладів, в присутності багатьох очевидців, по черзі завдавали ударів в голову та в ділянку грудей іншим хлопцям, ймовірно, учням-першокурсникам цього ж навчального закладу". Для завдання ударів хлопці використовували боксерську перчатку.
Події відбувалися ще у жовтня 2023 року в Золочівському районі в гуртожитку професійного училища. Це вдалося встановити співробітникам районного відділу поліції.
За фактом побиття юнаків розпочато кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Максимальні санкції цієї статті передбачать позбавлення волі на строк до 5 років.
У поліції додали, що вже встановили всіх учасників тих моторошних подій. З постраждалими нині працюють психологи.
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