У селі Верчани, що у Львівській області, 19 липня невідомий наїхав на пішохода, а тоді втік з місця ДТП. Через кілька днів вдалося з’ясувати, що винуватцем аварії був 34-річний правоохоронець. Його вже звільнили з Нацполіції.

Що відомо про аварію та потерпілого

ДТП трапилася у селі Верчани Стрийського району Львівської області пізно ввечері 19 липня, однак повідомили про неї лише зараз. Про це свідчить інформація на сайті Нацполіції Львівщини.

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Приблизно о 23:00 до поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий водій скоїв наїзд на пішохода та втік,

– зазначають у поліції.

Постраждалий отримав відкриту черепно-мозкову травму, перелом черепа. Наразі він перебуває в реанімації у комі.

Винуватцем ДТП виявився поліцейський

Через кілька днів правоохоронці дізналися, що скоїв аварію 34-річний працівник одного з територіальних підрозділів поліції Львівщини. Він керував автомобілем ВАЗ-2107.

Очільник поліції Львівської області Василь Віконський прийняв рішення звільнити правоохоронця та передав матеріали службового розслідування до ДБР.

Поліцейському загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортом терміном до 3 років або без такого.