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29 червня, 01:58
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На Львівщині вибухи, чутно й у Львові: в області працює ППО

Ярослав Погончук
Основні тези
  • У ніч на 29 червня російські війська атакували Львівщину ударними БпЛА, в області працює ППО.
  • Голова Львівської ОВА Максим Козицький закликав не знімати та не публікувати в мережу інформацію про роботу ППО.

Російські війська атакували Львівщину ударними БпЛА у ніч на 29 червня. В Області працює ППО.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Львівської ОВА Максима Козицького.

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Що відомо про вибухи на Львівщині

Російські війська випустили ударні БпЛА по Львівщині у ніч на 29 червня. Вже о 01:55 Козицький повідомив про роботу ППО в області. 

На Львівщині працює ППО, 
– йдеться у повідомленні.

Він також закликав нічого не знімати та не публікувати в мережу. 

Зауважимо, що о 01:47 в Повітряних силах попереджали про те, що в напрямку Львова рухаються ворожі БпЛА.

О 02:22 у Львові було чутно звуки вибухів. Повітряна атака продовжується.

До слова, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про вибухи у Миколаєві. На місто летіли дві швидкісні цілі.