Львівщина перебуває під ракетною атакою: в області – вибухи

Ворог 24 березня атакував Україну ракетами. Вибухи пролунали у Львівській області.

Росія почала атакувати Україну ще вночі, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед". Тривога в Україні почала ширитися ще о 20-й 23 березня й триває досі.

Що цьому передувало 14 бортів Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья", – Повітряні сили

На Львівщині пролунали вибухи

Голова Львівської ОВА Максим Козицький о 05:11 попередив, що крилаті ракети тримають курс на Львівщину. Також він наголосив, що висока ракетна небезпека для Львова.

У Повітряних силах попередили, що ворожі ракети летять у напрямку Стрийського району. Згодом у Львівській області пролунали вибухи. Як повідомив Козицький, в регіоні працюють системи та засоби ППО.

О 05:23 Козицький попередив, що у напрямку Львівщини летить нова група ракет.

Ще одна група ракет заходить у Львівську область з Волині. Залишайтесь в укриттях!

– попередили в ОВА.

О 05:34 Повітряні сили попередили що у напрямку Стрийського району летить нова група ракет. Мер Львова Андрій Садовий закликав перебувати в укриттях, адже рівень небезпеки – критично високий. У мережі повідомляють, що на Львівщині пролунало ще кілька вибухів.

Максим Козицький згодом додав, що ще є цілі в небі над Львівською областю.

"Наразі в напрямку Стрийщини. В якому районі ви б не були, будь ласка, залишайтеся в укритті до відбою!" – закликав Козицький.

У Києві також лунали вибухи

Близько о 5-й ранку у Києві пролунали вибухи. Мер та голова КМВА закликали перебувати в укриттях.

Згодом Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісосмузі. Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце.

Ворог атакує ракетами