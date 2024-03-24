Львівщина перебуває під ракетною атакою: в області – вибухи
Ворог 24 березня атакував Україну ракетами. Вибухи пролунали у Львівській області.
Росія почала атакувати Україну ще вночі, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед". Тривога в Україні почала ширитися ще о 20-й 23 березня й триває досі.
Що цьому передувало 14 бортів Ту-95МС злетіли з аеродрому "Оленья", – Повітряні сили
На Львівщині пролунали вибухи
Голова Львівської ОВА Максим Козицький о 05:11 попередив, що крилаті ракети тримають курс на Львівщину. Також він наголосив, що висока ракетна небезпека для Львова.
У Повітряних силах попередили, що ворожі ракети летять у напрямку Стрийського району. Згодом у Львівській області пролунали вибухи. Як повідомив Козицький, в регіоні працюють системи та засоби ППО.
О 05:23 Козицький попередив, що у напрямку Львівщини летить нова група ракет.
Ще одна група ракет заходить у Львівську область з Волині. Залишайтесь в укриттях!
– попередили в ОВА.
О 05:34 Повітряні сили попередили що у напрямку Стрийського району летить нова група ракет. Мер Львова Андрій Садовий закликав перебувати в укриттях, адже рівень небезпеки – критично високий. У мережі повідомляють, що на Львівщині пролунало ще кілька вибухів.
Максим Козицький згодом додав, що ще є цілі в небі над Львівською областю.
"Наразі в напрямку Стрийщини. В якому районі ви б не були, будь ласка, залишайтеся в укритті до відбою!" – закликав Козицький.
У Києві також лунали вибухи
Близько о 5-й ранку у Києві пролунали вибухи. Мер та голова КМВА закликали перебувати в укриттях.
Згодом Кличко повідомив, що у Деснянському районі столиці уламки ракети впали в лісосмузі. Пожежно-рятувальні підрозділи прямують на місце.
Ворог атакує ракетами
- Увечері 23 березня Росія запустила ударні БпЛА типу "Шахед". Ворог атакував різні регіони.
- О 01:38 Повітряні сили повідомили, що зафіксовано активність 4 бортів Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область), які здійснюють політ у південно-східному напрямку. Уже за кілька хвилин кількість бортів зросла до 14.
- О 03:32 Повітряні сили зафіксували пуски крилатих ракет. Повітряна тривога охопила всю Україну.