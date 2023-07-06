Внаслідок удару по Львівщині зруйнована одна з підстанцій: люди досі без світла

Внаслідок російської ракетної атаки, яку ворог здійснив цієї ночі, у Львові зруйнована одна із підстанції. Як наслідок, без світла досі перебувають близько 150 абонентів.

Про це на брифінгу повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький, інформує 24 Канал. Усі три ракети "Калібр", які не вдалося збити ППО, влучили по Львову.

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За словами голови ОВА, унаслідок влучання у підстанцію це без світла досі перебувають близько 150 абонентів.

Під прямий удар ворожої ракети потрапив житловий будинок

Козицький додав, що пошкоджено понад 30 будинків – приблизно 250 квартир, близько 50 авто, 10 гуртожитків, два ВНЗ, будинок дитини, санаторна школа.

Десятки тисяч вибитих вікон і дверей. Таких пошкоджень у нас ще не було. Зруйнована також одна із підстанцій,

– розповів Козицький.

Водночас є пошкодження у Золочівській територіальній громаді: в селах Велика Вільшаниця і Хильчиці.

"Також пошкоджені будинки внаслідок падіння уламків ракети", – додав керівник Львівської ОВА.

Без світла два населених пункти

У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок атаки у Львівській області знеструмлено 1 лінію електропередачі, 3 трансформаторні підстанції, без світла залишилися 2 населених пункти.

Головне про атаку на Львів

Під час чергової атаки ворога вибухи пролунали у Львові: одна з ракет влучила у житловий будинок.

Попередньо відомо про чотирьох загиблих та 35 поранених. Рятувальники шукають під завалами людей.

Пошкоджені десятки будинків та автомобілів.