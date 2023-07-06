У Львові під час тривоги пролунали потужні вибухи

Повітряна тривога у ніч на 6 липня оголошена фактично по всій Україні. Згодом у Львові пролунали потужні вибухи.

Спершу Повітряні сили повідомили про роботу ППО у Львівській та Тернопільській областях. Згодом у Львові пролунав потужний вибух. А згодом – ще й ще.

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Після першого вибуху Максим Козицький – голова Львівської ОВА – зауважив, що у Львові було дуже гучно й пообіцяв розповісти деталі згодом. Окрім того, Козицький попередив про нові загрози.

Також до людей звернувся мер Андрій Садовий. Він наголосив, що необхідно перебувати в укриттях, адже Львів – далі під загрозою. Також мер закликав не підходити до вікон.

Згодом жителі Львова почули вибухи вдруге. Повідомили, що це – робота ППО.

Втретє вибухи пролунали близько 03:07. Садовий знову нагадав людям про правила безпеки.

Окрім того, українцям нагадують, що заборонено фотографувати або знімати на відео місця "прильотів" або роботу ППО. Довіряти потрібно лише інформації з офіційних джерел. Ворог веде активну інформаційну війну й атакує Україну не лише ракетами, але й фейками.