Львівських посадовців викрили на розкраданні десятків мільйонів з бюджету

На Львівщині правоохоронці викрили керівництво податкової служби, яке причетне до розкрадання десятків мільйонів гривень. Мовиться про неправомірне відшкодування 40 мільйонів гривень ПДВ в умовах воєнного стану.

Масштабну схему розкрадання бюджетних грошей викрили правоохоронці з СБУ та БЕБ. Фігурантам справи уже повідомили про підозру у зловживанні владою або службовим становищем.

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Суть схеми

В СБУ повідомили, що посадовці організували незаконне відшкодування податку на додану вартість місцевим підприємствам. Така схема мала б дозволити їм "вивести" з державного бюджету понад 40 мільйонів гривень, якби вчасно не відреагували б правоохоронці.

Слідство встановило, що до своєї схеми податківці залучили афілійовані комерційні структури, які займаються імпортом товарів широкого вжитку та їх продажем. Далі для реалізації задуму комерсанти продавали оптові партії товару за готівку, а у податковій звітності прописували, що їм не вдалося нічого продати. Тож товар нібито зберігався на складах.

Наступним кроком "підприємці" формували заявку на бюджетне відшкодування ПДВ, адже вони уже сплатили його при імпорті, але буцімто не змогли продати товар. Тож за законом претендували на відшкодування. А далі "у гру вступали" податківці, які під час перевірки відповідних документів принципово не помічали ані відсутність товару, ані відсутність складів, де він мав би зберігатися.

Коли ж кошти за ПДВ поверталися підприємцям, їхні представники виводили їх у тінь і конвертували у готівку через підконтрольні фірми.

Фігурантам повідомили про підозру

Слідство встановило, що податківці в умовах дії воєнного стану не лише намагалися неправомірно відшкодувати з державного бюджету ПДВ на величезну суму, а й діяли всупереч своїм попереднім висновкам щодо неможливості такого відшкодування у справі.

Тож щоб зібрати необхідні докази правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та роботи підозрюваних. До справи виявилось причетним керівництво Головного управління Державної податкової служби у Львівській області, а саме:

начальник податкової служби,

його заступник,

головний державний інспектор.

Наразі щодо податківців здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні та досліджуються інші факти можливої неправомірної діяльності. Також фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 2 ст. 364 "Зловживання владою або службовим становищем" та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.