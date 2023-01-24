На Львівщині та Волині вводять аварійні відключення світла
Джерело:Волиньобленерго
У вівторок, 24 січня, у Волинській та Львівській областях зріс дефіцит обсягів виробництва електроенергії. Відтак, у цих регіонах запровадили аварійні вимкнення світла.
Такі заходи впроваджують оперативно для того, аби стабілізувати ситуацію в енергосистемі. Тому графіки погодинних відключень наразі не діють.
До теми Дефіцит потужності досі суттєвий: яка ситуація зі світлом в Україні
Що передбачають аварійні відключення
Енергетики наголошують, що у зв'язку із паралельним застосуванням графіків погодинного та аварійного відключення, тривалість перерв в електропостачанні може змінюватись.
Графіки аварійного відключення – це не графік із датою і переліком населених пунктів, це перелік ліній електропередач, які підпадають під негайне відключення у разі отримання відповідного розпорядження.
Такі графіки застосовують, коли є дефіцит обсягів виробництва електроенергії і потрібно швидко знизити навантаження на об'єднану енергосистему України за допомогою відключення ліній електропередачі.
Яка ситуація зі світлом в Україні 24 січня
- Станом на 24 січня виробництво електроенергії в Україні незначно збільшилось. Тому дефіцит потужності залишається суттєвий.
- Станом на 24 січня внаслідок атак окупантів виникли суттєві пошкодження на електростанціях. Тому зараз виробництво електроенергії на працюючих електростанціях не може повністю покрити споживання.
- У Верховній Раді припустили, що терміни відключення електроенергії можуть стати більшими.
- До речі, у матеріалі 24 Каналу зібрана уся необхідна інформація про вимкнення світла в регіонах України. Аби дізнатись, чи виключатимуть електроенергію у вашій домівці, тисніть сюди.