На Яворівському полігоні 2 воїни та лікарка працювали на російську розвідку: їм світить тюрма

В Україні вкотре викрили агентурну мережу російського ГРУ. Зрадники нашої держави шпигували за Силами оборони на Яворівському полігоні.

Зловмисниками виявились двоє українських військових та лікарка. Тепер їм загрожує серйозне позбавлення волі.

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СБУ затримала 2 військових та лікарку, які працювали на Росію

Так, на Львівщині викрили агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил Росії – відомого як ГРУ.

Зрадниками виявились двоє українських військових та лікарка, які у складі різних підрозділів дислокувалися на території Яворівського військового полігону.

Як стало відомо, ще до початку повномасштабного вторгнення зловмисників залучив до співпраці кадровий співробітник російської воєнної розвідки. Після 24 лютого 2022 року вони збирали інформацію, яка цікавила розвідку окупантів.

Кожен з них мав свою "лінію" розвідувально-підривної діяльності проти України. Для зв’язку використовували месенджери,

– зазначили правоохоронці.

До того ж один зі зрадників регулярно передавав загарбникам локації окремих підрозділів українських захисників на території полігону. Крім цього, зловмисник намагався збирати відомості про результати міжнародного військового співробітництва Сил оборони.

У підсумку СБУ викрила російського агента під час виконання ним ворожого розвідзавдання.

Ще одна учасниця агентури намагалася передати своєму "куратору" відомості про візити військово-політичного керівництва України до одного з медзакладів у регіоні.

Інший ворожий поплічник – посадовець навчального підрозділу українських військ. Він "зливав" воєнній розвідці Росії інформацію про розгортання бойових частин Сил оборони та локації військової техніки.

Що загрожує зрадникам

Наразі всіх учасників агентурної групи викрито. Слідчі повідомили затриманим про підозру. Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми або довічне ув’язнення.

Зрадників затримано / фото СБУ

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