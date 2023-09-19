Вночі 19 вересня російські окупанти атакували дронами Львівщину. Уламки одного "Шахеда" впали у лісі.

Уламки знайшли у Червоноградському районі. Наразі на місці працюють вибухотехніки.

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У лісі на Львівщині виявили уламки "Шахеда"

Як розповів очільник ОВА Максим Козицький, у Червоноградському районі житель одного із сіл знайшов у лісі уламки "Шахеда" "Герань-2".

На місці працюють вибухотехніки,

– зазначив глава регіону.



Уламок дрона на Львівщині / фото ОВА

Козицький закликав: якщо ви натрапили на подібну знахідку, у жодному разі не підходьте близько. Тим паче не торкайтесь. Вона може нести загрозу вашому життю. Негайно телефонуйте у поліцію за номером 102.

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