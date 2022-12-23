На Львівщині встановили різдвяну шопку з Бандерою та Байденом
Джерело:Львівська облрада
У Львівській області встановили незвичну різдвяну шопку. Разом з традиційними біблійними персонажами поруч розмістили Джо Байдена та Степана Бандеру.
Шопка з'явилась у Державному історико-культурному заповіднику "Нагуєвичі" біля літературного музею.
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Що у вертепі роблять Бандера та Байден
Різдвяний вертеп зображає біблійну сцену народження Ісуса Христа. Однак організатори пояснили, унікальність українських шопок полягає у тому, що кожна місцевість вносить у них національний, регіональний елемент.
У різдвяних виставах релігійна тематика п'єси нерідко переростала в світську. Туди залучали і реальних персонажів того часу, коли відбувався вертеп.
Директор заповідника Богдан Лазорак вважає, що слід навчитись в сучасному трактуванні показувати свою автентику й показувати свою внутрішню силу, попри труднощі, які ми переживаємо.
Коли українці святкуватимуть Різдво
У 2021 році святкування Різдва 25 грудня підтримували лише 26% опитаних. Проте зараз "за" майже половина. Відповідно до опитування "Рейтингу", 44% опитаних українців відповіли, що підтримують ідею перенесення Різдва з 7 січня на 25 грудня, але проти – 31 %.
Крім того, у 2022 році зросла кількість тих, хто вже святкує Різдво лише 25 грудня – з 4 до 11%.