Ріки на вулицях і повалені дерева: по Львівщині вирувала негода

На Львівщині вирувала негода. Як наслідок вулиці були затоплені, повалені дерева перешкоджали руху на дорогах.

У мережі публікують фото та відео наслідків негоди. Зокрема, від негоди постраждав Стрийський район Львівщини.

Дивіться також Грозові дощі, град і шквали: де будуть опади наступного тижня

У Стрию на Львівщині вирувала негода

Зазначають, що у центрі міста та на вулиці Бандери через грозу впали дерева. Також, дерева впали у місцевому парку та біля школи.



Повалені дерева унаслідок негоди на Львівщині / Фото з тг-каналів



Наслідки негоди ускладнили рух / Фото з тг-каналів

У Стрию затопило вулиці: відео

Дерево впало на вагон поїзда

До слова, раніше ми писали, що у Стрийському районі Львівщини унаслідок шторму на вагон приміського поїзда впало дерево. Внаслідок інциденту травмовадлись пасажири та залізничники.

Відомо, що постраждалі отримали першу допомогу: 4-х пасажирів із різаними травмами забрала швидка.

Синоптики попереджали, що 18 серпня, в західних, Житомирській, Київській, Вінницькій, Черкаській і Кіровоградській областях очікуються грози.