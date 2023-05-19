Була атака дронами: мер пояснив, чому вночі у Львові чули вибух

19 травня ніч для України видалася важкою. Потужні вибухи чули й на Львівщині.

Як виявилось, окупанти випустили по Львівщині "Шахеди". Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно.

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Львівщину атакували дронами-камікадзе

Як розповіли в ОВА, між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували "Шахеди". На щастя, спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих немає.

Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що ціллю терористів був обʼєкт критичної інфраструктури міста.

Атакували "Шахедами". Постраждалих немає,

– зазначив мер.

Україну атакували ракетами та дронами 19 травня: все, що відомо