Була атака дронами: мер пояснив, чому вночі у Львові чули вибух
19 травня 2023, 07:55Читать новость на русском
Джерело:Андрій Садовий
19 травня ніч для України видалася важкою. Потужні вибухи чули й на Львівщині.
Як виявилось, окупанти випустили по Львівщині "Шахеди". Однак наші сили ППО спрацювали на відмінно.
Важливо У ЗСУ пояснили, чому росіяни почали активніше атакувати Україну вночі
Львівщину атакували дронами-камікадзе
Як розповіли в ОВА, між 4 та 5 годинами ранку Львівську область атакували "Шахеди". На щастя, спрацювали сили й засоби нашої ППО. Постраждалих немає.
Міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що ціллю терористів був обʼєкт критичної інфраструктури міста.
Атакували "Шахедами". Постраждалих немає,
– зазначив мер.
Україну атакували ракетами та дронами 19 травня: все, що відомо
- Вночі 19 травня у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунали вибухи.
- На Київщині вночі також лунали вибухи. За попередніми даними, росіяни знову запускали іранські дрони-камікадзе.
- У КМВА заявили, що всі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, були знищені силами й засобами нашої протиповітряної оборони. Ударів по Києву не допущено.
- Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак підтвердив, що цiєї ночі кілька вибухів пролунало у Кривому Розі. Ворог вдарив по приватному промисловому підприємству. Постраждала 64-річна жінка – її госпіталізовано у важкому станi.
- За словами Лисака, є суттєві руйнування цехів, знищене обладнання. Одразу кілька будівель зайнялися. В одній з них рятувальники досі приборкують вогонь.
- Окрім цього, через ворожу атаку пожежа виникла й у чотириповерховій адмінбудівлі – її вже загасили. Легкі поранення отримав 45-річний чоловік – він лікуватиметься вдома.
- Як повідомила Наталя Гуменюк, росіяни вночі випустили "Калібри", але три ракети – було знищено над Миколаївщиною.
- У Повітряних силах заявили, що російські окупанти атакували Україну з північного та південно-східного напрямків ударними дронами "Shahed-136/131" та крилатими ракетами "Калібр" з кораблів у Чорному морі. Зафіксовано пуски 22 "Шахедів" та шести "Калібрів".
- Протягом цієї нічної атаки силами та засобами протиповітряної оборони повітряних командувань "Центр", "Захід" та "Південь" Повітряних сил знищено три крилаті ракети та 16 ударних дронів.