Майже 30 гірників шахти "Надія" протестують на глибинні 500 метрів через заборгованість заробітної плати. Напередодні ще кілька десятків шахтарів разом із родичами перекрили трасу Львів – Рава-Руська.

Зарплату львівським шахтарям заборгували ще від березня, повідомляє 24 канал.

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Шахтарі поскаржилися, що за цей час вони опинилися у скрутному становищі. Гірники вже перекрили трасу міжнародного сполучення неподалік Львова і запевнили, що в разі недотримання їх прохання, вони можуть розпочати голодування.

Вирішили їхати і перекривати дорогу. Там і жінки будуть, щоб підтримати, бо з кожним днем, з кожною годиною їм у шахті все важче і важче, – розповів голова профкому шахти Руслан Віхоть.

Згодом чиновники повідомили, що протестувальникам перерахували частину липневої зарплати, проте шахтарі аргументують це лише бажанням виманити їх з копальні.



Протест шахтарів у Львові / Фото скриншот з відео

Вже за 5 днів перебування під землею у декількох працівників шахти суттєво погіршився стан здоров'я, але вони продовжують протестувати. Шахтарів обурив також той факт, що заступник міністра енергетики України Олександр Зорін назвав їх терористами лише тому, що вони вимагають зароблених грошей.

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Скільки заборгували шахтарям

Загалом працівникам "Надії" заборгували понад 50 мільйонів гривень. Нагадаймо, що шахтарі вже зверталися за допомогою до президента та пікетували біля Львівської обласної ради. Однак там повідомили лише, що шахта збиткова через неефективних управлінців.



Шахтарі вимагають зарплату / Фото скриншот з відео