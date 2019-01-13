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      Львівські "Карпати" призначили нового головного тренера

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      Фабрісіано Гонсалес очолив львівські "Карпати"
      Фабрісіано Гонсалес очолив львівські "Карпати" / ФК "Карпати"

      Іспанець Фабрісіано Гонсалес очолив львівські "Карпати". 63-річний спеціаліст підписав із "зелено-білими" контракт на 2,5 роки.

      Як повідомили у львівському клубі, новий наставник вже встиг сформувати тренерський штаб. Помічником-аналітиком нового коуча стане Пабло Вільяр Феррейро, який відомий за роботою в "Бетісі" та "Уесці". Старшим помічником Фабрі стане Олександр Чижевський, який до цього очолював молодіжну команду "Карпат". Продовжить роботу із голкіперами Богдан Стронціцький. А функції тренера із фізичної підготовки виконуватиме Павло Сіренко, який останнім часом працював із клубними юніорами та дублерами.

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      Щодо Фабрісіано Гонсалес, то він працював на посаді головного тренера, у таких клубах, як "Луго", "Меріда", "Логроньєс", "Ельче", "Мурсія", "Алавес", "Альмерія", "Расінг", "Гранада". Останню він свого часу вивів у Прімеру. Також у його кар’єрі – робота наставником грецького "Панатінаїкоса". Останній клуб – іспанська "Лорка", де працював до червня 2018-го.

      Варто нагадати, що у цьому сезоні "Карпати" вже змінили ряд тренерів. Сезон розпочинав українець Олег Бойчишин. Однак після цього клуб підписав контракт з портулаьцем Жозе Мораішем. Однак останній згодом пішов у південнокорейський клуб, то на два останні матчі у році "Карпати" готував знову Олег Бойчишин.

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      Теги: Спорт Футбол ФК Карпати
      Джерело: 24 Канал
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