У Львівській області – вибухи: росіяни продовжують атакувати Україну ракетами

Російська армія вранці 13 грудня здійснила ракетну атаку по Україні. Вибухи вже пролунали й у Львівській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на депутата Львівської міської ради Ігоря Зінкевича.

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Що відомо про вибухи у Львівській області

Тривогу у Львівській області оголосили о 06:48. Спочатку там була загроза атаки ворожими безпілотниками типу "Шахед", а згодом і ракетна небезпека.

Близько 08:23 стало відомо, що ворожі ракети вже перебувають на півночі Львівщини, курсом на південний захід.

Ракети з півночі Львівщини у напрямку Стрия,

– писали Повітряні сили.

Про підвищену небезпеку для жителів Стрия також писав і очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

Близько 08:27 Ігор Зінкевич повідомив, що у Львівській області гучно. Він зазначив, що поблизу Стрия працює наша протиповітряна оборона.

Водночас Зінкевич написав, що основна частина ворожих ракет на схід від Львова, курс у бік Стрия. Ракет близько 5 – 7 одиниць.

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