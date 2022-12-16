На Львівщині запровадили аварійні та погодинні вимкнення світла
Джерело:Львівобленерго
Росія масовано обстріляла ракетами об'єкти критичної інфраструктури. Через це у Львівській області виник дефіцит потужності в енергосистемі.
Про це 16 грудня повідомили у Львівобленерго. У відомстві закликали львів'ян з розумінням ставитися до ситуації.
До теми Укренерго оголосило надзвичайну ситуацію в енергосистемі
"Росія знову нищить енергетичну інфраструктуру України. Зважаючи на режим надзвичайної ситуації, введено 2 черги погодинних вимкнень (помаранчеві та білі клітинки у графіку, згідно з вашою групою), а також додатково застосовані аварійні вимкнення", – написали енергетики.
Невідомо, скільки триватимуть відключення
Львів'яни можуть дізнатися свою групу у графіку погодинного відключення за посиланням. У Львівобленерго зазначили, що аварійні відключення світла почали застосовувати одразу після розпорядження Укренерго. Саме тоді виник дефіцит потужності в енергосистемі.
Неможливо спрогнозувати тривалість відключення. Просимо з розумінням поставитись до ситуації, яка склалась, зберігати спокій та піклуватися про себе і рідних. Тримаємось!, – сказали у Львівобленерго.
Керівник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький зазначив, що погодинні та аварійні відключення електроенергії ввели й в інших регіонах.
"Коли будуть і скільки триватимуть аварійні відключення спрогнозувати важко. Ця темрява для українців тимчасова. Ворог поплатиться за усе", – додав Козицький.
Наслідки ракетного обстрілу 16 грудня: останні новини
- У Києві та області проблеми зі світлом, водою та теплом. Ракети влучили в об'єкти критичної інфраструктури столиці.
- Через обстріли на Київщині пошкоджені 9 будинків. Є троє поранених людей. Одна з них у важкому стані.
- Ворог випустив по Запоріжжю понад 10 ракет. Відомо про влучання в об'єкти критичної інфраструктури.