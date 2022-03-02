На львівському вокзалі затримали Володимира Рубана
2 березня 2022 , 14:49Читать новость на русском
Джерело:Zaxid.net
У потязі, який курсував на Львів, затримали Володимира Рубана. Інформацію підтвердили у поліції, але правоохоронці не повідомили, звідки прямував потяг.
Відео із затриманням Рубана опублікували ввечері 1 березня на сторінці Зимноводівської ОТГ. Але у поліції повідомили, що затримали його ще вдень 28 лютого.
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Затримав та передав поліції його офіцер батальйону полку "Азов".
Так, близько обіду до поліції надійшов виклик. Працівників поліції викликали на залізничний вокзал, де їм передали затриманого. Його доставили у поліцейський відділок, де з ним працювали співробітники Служби безпеки України,
– розповіла речниця обласної поліції Світлана Добровольська.
Що варто знати про Володимира Рубана
- Це проросійський громадський діяч.
- Він фігурував у кримінальній справі щодо планування насильницького повалення конституційного ладу в Україні та сприянні терористичній організації "ДНР".
- Також Рубан був активним учасником проросійського руху Віктора Медведчука "Український вибір". У червні 2013 року він створив власну громадську організацію "Офіцерський корпус".
- У кінці лютого 2017 разом з Надією Савченко відвідав тимчасово окуповані території, порушивши порядок перетину лінії розмежування, після чого СБУ анулювала дозвіл Рубана на виїзд в тимчасово окуповані території.
- У березні 2018 року слідство стверджувало, що Рубаном та Савченко збиралися обстріляти кортеж тодішнього президента Петра Порошенка з гвинтівки "Топаз", яку виготовили у так званому "ДНР".
- 8 березня 2018 року Рубана затримали на лінії розмежування під час перевезення великої партії зброї та звинуватили у підготовці терактів в центрі Києва, плануванні державного перевороту і незаконному поводженні зі зброєю, а ще у підготовці замахів на Порошенка та інших чиновників.
- 9 березня київський суд заарештував Рубана, але вже у квітні 2019 року його та Савченко звільнили з зали суду.