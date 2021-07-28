З вантажівкою зіткнувся автобус із львів'янами, які повертались з Хресної ходи в Києві

28 липня 2021 , 12:05
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Джерело:

ДСНС Рівненщини

На трасі Київ – Чоп поблизу Рівного зіштовхнулись вантажний фургон Mercedes-Benz Sprinter та нерегулярний автобус Львів – Київ. Внаслідок ДТП постраждав водій фургона. Пасажири автобуса, ймовірно, повертались із Хресної ходи в Києві.

Інцидент трапився вночі 28 липня. На місце події прибули працівники ДСНС. 

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Деталі ДТП

  • Зіткнення сталося о 02:34 на трасі Київ – Чоп під Рівним.
  • Внаслідок інциденту автобус перекинувся на бік.
  • Рятувальники одразу вимкнули акумулятори, щоб не виникла пожежа.
  • Травмувався водій фургона. Про його стан зараз не відомо.
  • В автобусі їхали 56 паломників та 2 водії. З них ніхто не постраждав.
  • Для допомоги залучили 5 рятувальників та 1 техніку.
  • Деталі ДТП встановлює поліція.


У ДТП на Рівненщині потрапили львів'яни, які поверталися з Києва / Фото ДСНС Рівненщини


Від удару автобус Львів – Київ перекинувся на бік / ДСНС Рівненщини

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В автобусі було 58 людей, вони не постраждали / Фото ДСНС Рівненщини


Рятувальники від'єднали акумулятори, щоб не виникла пожежа / Фото ДСНС Рівненщини

Зверніть увагу! Нещодавно в Києві пасажир накинувся на водія. Як наслідок, маршрутка в'їхала в огорожу. У транспорті були ще інші пасажири. На щастя, ніхто не постраждав. Наразі не відомо, навіщо чоловік скоїв напад.
Автор: Олег Терещенко