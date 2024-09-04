Кількість постраждалих у Львові зросла до 25, є загиблі: серед них – діти

Росія зранку 4 вересня завдала підступного удару по Львову, пошкодивши цивільну інфраструктуру. На жаль, не минулося без постраждалих, серед яких опинилася й дитина.

Відповідну інформацію оприлюднив міський голова Андрій Садовий. Як з'ясувалося, станом на цю хвилину є дані вже про щонайменше 6 поранених.

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Є поранені внаслідок обстрілу Львова

Зранку 4 вересня 2024 року росіяни завдали удару по Львову, внаслідок чого у частині міста горить цивільна інфраструктура. Є також інформація про людей, які наразі перебувають у підвалах під завалами. На жаль, не минулося й без поранених.

Вже відомо про 6 постраждалих внаслідок атаки на Львів. Серед них – 10-річний хлопчик. Медики надають необхідну допомогу,

– йдеться у повідомленні Садового.

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Оновлено. За словами Садового, вже 17 постраждалих внаслідок ворожого обстрілу. Серед них є двоє дітей 10 та 15 років, 15 дорослих госпіталізовано в лікарні міста. Щонайменше у 5 пацієнтів важкий стан.

"За попередньою інформацією, станом на цю годину у Львові внаслідок ворожої атаки постраждали 19 людей. Одна людина, на жаль, померла. Глибокі співчуття рідним", – повідомив очільник ОВА Козицький. Незадовго після цього він додав, що загиблих уже двоє.

Станом на 07:43 кількість постраждалих внаслідок нічної атаки по Львову зросла до 23. Серед потерпілих – пʼятеро дітей. Те, що відомо станом на зараз: одна 15-річна дитина перебуває у стані середньої важкості, четверо – мають легкі ушкодження.

На жаль, маємо третю загиблу людину внаслідок нічної атаки по Львову. Попередньо це 14-річна дівчинка. Кількість постраждалих зросла до 25,

– написав пізніше Козицький.

Незадовго до цього в ОВА повідомляли, що внаслідок ворожого обстрілу у Львові пошкоджені житлові будинки. Усі профільні служби скерували на місце. Є загоряння житлових будинків в районі головного вокзалу. Багато вибитих вікон в районі вулиць Коновальця, Братів Міхновських, Мельника.