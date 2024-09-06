Сьогодні буде важкий день, у Львові одразу 8 похоронів, – Садовий

У п'ятницю, 6 вересня, у Львові поховають одразу 8 українців, яких вбила Росія. Зокрема в останню путь проведуть дівчат з родини Базилевичів – маму та її трьох доньок.

Двох військових окупанти вбили на фронті, а шестеро цивільних львів'ян загинули внаслідок ракетного удару по центру міста 4 вересня. Про це повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

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У Львові поховають українців, яких вбила Росія

6 вересня у Львові відбудеться одразу 8 похоронів.

Родину Базилевич: Євгенію і трьох її доньок 21-річну Ярину, 18-річну Дарину та 7-річну Емілію поховають на Личаківському кладовищі. Прощання відбудеться о 14:00 у Гарнізонному храмі Петра і Павла.

52-річну Ірину Демидову поховають на кладовищі в селищі Зимна Вода. Прощання та чин похорону розпочнеться о 12:00 в Храмі Святого Архистратига Михаїла.

55-річного Юрія Арабського поховають 6 вересня на Янівському кладовищі. Попрощатися із ним можна об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя.

Чорний, як земля, день. У такі моменти треба дозволити собі всю цю емоцію, щоб завтра піднятись і йти далі. Тільки так. У пам'ять про всіх, кого більше нема,

– написав Садовий.

Трагічного ранку 4 вересня обірвалося життя й 54-річного Олександра Погорецького. Його поховають у суботу, 7 вересня, на Личаківському кладовищі. Прощання та чин похорону розпочнеться об 11:00 в каплиці Різдва Івана Хрестителя

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