Львів накрила сильна злива: деякі вулиці підтопило

Львів 19 червня накрила сильна і раптова злива. Унаслідок сильного дощу підтопило деякі вулиці, вода просто не встигала сходити.

Очевидці повідомили, що підтопленими були вулиці: Стрийська та Сахарова, інформує 24 Канал.

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В районі Стрийської негода спричинила ускладнений рух та підтоплення вулиці. Водночас сильний дощ як почався раптово, так і раптово закінчився.

У Львові підтопило вулиці / Відео Олексія Сторожука для 24 Каналу

Підтопленою була і вулиця Сахарова. Однак, жителі цієї вулиці часто зіштовхуються з подібним явищем.

Злива у Львові розпочалась раптово / Відео 24 Каналу

Негода на Львівщині

До слова, на Львівщині 10 червня пройшли теж потужні дощі. Через негоду та стікання гірських річок постраждали два райони Львівської області – Дрогобицький і Стрийський.

Затопленими були 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, 15 автомобілів, 5 мостів. З 16 домогосподарств відкачували воду.

У річці Східничанка піднявся рівень води. Через це підтоплено селище Східниця Дрогобицького району.

Окрім того, вода розмила дороги. Переглянути кадри затоплень можна тут.

, що на сьогодні синоптики прогнозували, що у Західних, Вінницькій, Одеській та Житомирській областях пройдуть грози. Було оголошено про небезпеку I рівня.