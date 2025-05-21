Чоловік у розшуку розпилив газ у працівника ТЦК та поліцейського у Львові

Уранці 21 травня чоловік призовного віку розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя працівника ТЦК та поліцейського. Спочатку порушник почав утікати, а коли його майже наздогнали – вирішив атакувати представників силових структур.

Нападником виявився військовозобов’язаний громадянин, що перебував у розшуку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію Львівщини.

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Що відомо про атаку на представників силових структур

На вулиці Княгині Ольги, чоловік на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Його майже наздогнали представники поліції та ТЦК, але він різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ.

У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли про стан постраждалих.

Правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей. Постраждалий внаслідок умисних дій військовозобов’язаного – військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК з 24 ОМБр за станом здоров’я. Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії,

– пояснили в центрі комплектування.

Врешті чоловіка затримали. Його особу встановлено – це 43-річний львів’янин, який перебував у розшуку за ухилення від військового обліку.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

У Чернігові трапилася схожа ситуація. Чоловік залив балончиком військовослужбовця ТЦК, втік та зачинився в помешканні. Довелося залучати спецпризначенців, щоб його дістати.