Чоловік у розшуку розпилив газ у працівника ТЦК та поліцейського у Львові
- У Львові військовозобов'язаний чоловік розпилив сльозогінний газ у працівника ТЦК та поліцейського, коли його намагалися затримати для перевірки документів.
- Нападник, який перебував у розшуку, був затриманий, а проти нього розпочато кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо правоохоронців.
- Постраждалі були госпіталізовані з серйозними ушкодженнями очей, один з них нещодавно переведений на службу у ТЦК за станом здоров'я.
Уранці 21 травня чоловік призовного віку розпилив сльозогінний газ з балончика в обличчя працівника ТЦК та поліцейського. Спочатку порушник почав утікати, а коли його майже наздогнали – вирішив атакувати представників силових структур.
Нападником виявився військовозобов’язаний громадянин, що перебував у розшуку. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію Львівщини.
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Що відомо про атаку на представників силових структур
На вулиці Княгині Ольги, чоловік на прохання надати для перевірки військово-облікові документи, почав втікати. Його майже наздогнали представники поліції та ТЦК, але він різко обернувся й розпилив, ймовірно, перцевий газ.
У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли про стан постраждалих.
Правоохоронець і військовослужбовець госпіталізовані з серйозними пошкодженнями очей. Постраждалий внаслідок умисних дій військовозобов’язаного – військовослужбовець, якого нещодавно перевели на службу у ТЦК з 24 ОМБр за станом здоров’я. Він не міг більше виконувати завдання на передній лінії,
– пояснили в центрі комплектування.
Врешті чоловіка затримали. Його особу встановлено – це 43-річний львів’янин, який перебував у розшуку за ухилення від військового обліку.
Слідчі розпочали кримінальне провадження за погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.
У Чернігові трапилася схожа ситуація. Чоловік залив балончиком військовослужбовця ТЦК, втік та зачинився в помешканні. Довелося залучати спецпризначенців, щоб його дістати.