Перед Великоднем в рідній хаті має бути порядок, – Садовий про долю церков УПЦ МП у Львові

6 квітня 2023, 17:49
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Андрій Садовий

Вранці у Львові демонтували "останній форпост" Московського патріархату у місті. Приміщення УПЦ МП розприділили між місцевими підприємствами.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. За його словами, тепер для попів ворожої церкви "май" не настане – буде тільки теплий український травень.

Важливо Фактично всі громади Львова перейшли до української церкви, – Садовий

Яка доля церков УПЦ МП у Львові

Садовий заявив, що самобуд на Сихові повністю демонтували. Водночас приміщення на вулиці Пекарській офіційно перейшло у користування Першого медоб'єднання.

Надалі там розвиватимуть реабілітацію для військових. Зауважимо, що монастир ПЦУ, який там знаходиться, продовжить своє служіння.

На Сихові демонтували церкву УПЦ МП / Фото Андрій Садовий, Любомир Зубач

Окрім того, храм на вулиці Бобанича тепер використовуватиме релігійна громада Православної церкви України. Власниця приміщення на вулиці Антоновича розірвала угоду з Московським патріархатом, тож тепер ця парафія припинила богослужіння.

Перед Великоднем в рідній хаті має бути порядок,
– зауважив очільник Львова.

Він також подякував усім, хто долучився і нарешті закінчив історію Московського патріархату у Львові. 

Нагадаємо, що напередодні громада Свято-Георгіївського Кафедрального собору Львівської єпархії УПЦ МП проголосувала за перехід до Православної церкви України. У такий спосіб у храмі поставили остаточну крапку в існуванні московського патріархату.

Як демонтовували церкву УПЦ МП на Сихові

  • 6 квітня громада ПЦУ провела благоустрій території, забираючи наявні незаконні конструкції споруди Московського патріархату на Сихові.
  • Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач повідомив, що все відбувалось за законом. Поліція забезпечувала порядок. 
  • Журналіст 24 Каналу також побував на місці демонтажу церкви та зауважив, що наразі там перебуває багато поліції, швидких та активістів.
Автор: Анна Романюк