У Львові дівчині відмовили у роботі через те, що вона відмовилася переходити на російську мову

Деякі компанії вимагають від працівників знання та активного використання російської мови. Яка мета таких вимог під час війни України проти окупантів – загадка.

Україна робить все можливе для того, щоб порвати будь-які зв'язки з російськими окупантами. Натомість деякі компанії досі не можуть усвідомити, що просто зараз українці виборюють свою незалежність та відстоюють свою ідентичність, яку росіяни мріють знищити.

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Відмова у працевлаштуванні через небажання спілкуватися російською

Вікторія Савінкова у своєму інстаграм повідомила про те, що їй відмовили у працевлаштуванні через її небажання спілкуватися російською. Мовляв, всі спілкуються російською, тому вам там буде некомфортно, та й колективу не дуже. Цікаво, що це виробництво розташоване у Львові.

Мені відмовили, бо я не хотіла говорити зі своїм керівником російською. У Львові. Люди, ви йоб**ті?

– обурюється дівчина.

У своєму сторіс Вікторія написала, що йдеться про компанії "Золотий вік". Вона також попросила компанію українізувати своє виробництво.

Війна Росії з Україною: останні новини

російські окупанти продовжують спроби просунути свої позиції на Сході. ЗСУ відбили атаки ворога та оновили лічильник його втрат.

Контрнаступ наших героїв на Півдні проходить успішно. Наші захисники та захисниці знищили ще один ворожий склад та військову базу.

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