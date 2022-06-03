У Львові дозволили продаж будь-якого алкоголю

У Львові зняли обмеження на продаж алкоголю. Відтепер придбати можна не тільки вино та пиво, але й міцні спиртні напої.

У Львові змінили час продажу алкоголю

Продаж будь-якого алкоголю у закладах харчування і супермаркетах у Львові дозволили з п'ятниці, 3 червня, повідомляє 24 канал.

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Відповідно до розпорядження міського голови Львова, змінено й час продажу алкогольних напоїв. Заборона на продаж алкоголю у місті тепер діятиме з 21:00 до 12:00.

Протягом решти доби у Львові можна продавати всі види алкоголю у ресторанах, магазинах та супермаркетах.

Алкоголь заборонено продавати військовослужбовцям

Водночас у місті продовжує діяти заборона на розпивання алкоголю на літніх майданчиках та терасах ресторанів та інших закладів.

Також у Львові заборонено продаж алкоголю військовослужбовцям і працівникам правоохоронних органів.

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Що відомо про заборону продавати алкоголь у Львові

З 1 березня у Львові, як і в більшості міст України, повністю заборонили продаж алкоголю.

Але вже з 2 квітня дозволили продаж пива та сухого вина, але з обмеженнями. Придбати вино чи пиво можна було з 12:00 до 20:00.

Російські військові 1 червня обстріляли Львівщину

Пізно ввечері 1 червня збройні сили Росії вкотре атакували Львівську область. Росіяни випустили ракети по Стрийському району. Повідомлялося, що окупанти влучили у транспортну інфраструктуру.

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Як повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький, унаслідок ракетного удару військ агресора по залізниці, на жаль, 5 людей отримали поранення. Водночас загрози їх життю немає.

В Укрзалізниці розповіли, що через обстріл окупантів були заблоковані 3 поїзди. Загалом довелося затримати відразу 15 потягів. Зрештою всі поїзди, які затримувалися через ракетний удар російських військ, продовжили рух.

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