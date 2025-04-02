Через загрозу терактів: на Львівщині посилили заходи безпеки біля адмінбудівель

У Львові чоловік і жінка збиралися підірвати адміністративну будівлю. У зв'язку із загрозою подальших диверсій у місті та області посилили заходи безпеки.

Завербовані Росією громадяни виконують злочинні накази, які загрожують безпеці жителів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Львівської області.

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Правоохоронці перевіряють підозрілих осіб на Львівщині

Через загрозу диверсій правоохоронці чергують біля адміністративних будівель, які є пріоритетними обʼєктами для ворожих атак. На місцях проводиться перевірка підозрілих осіб та транспортні засоби для можливого виявлення вибухових пристроїв. також посилено заходи з охорони публічного порядку.

Нещодавно на проспекті Червоної Калини у Львові поблизу будівлі районного відділу поліції помітили чоловіка та жінку. У їхній сумці під час перевірки поліціянти знайшли саморобний вибуховий пристрій.

Встановлено, що однією із виконавців замовлення російських спецслужб є 22-річна мешканка Києва, якій куратори запропонували заробіток у соцмережах. Вона мала скоїти теракт у Львові проти правоохоронців. До злочину вона залучила свого знайомого киянина.

Зловмисників затримано за підозрою в державній зраді. Вибуховий пристрій знешкодили вибухотехніки поліції. Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.