Посылка с минами в больнице Львова: из медучреждения эвакуировали около 160 пациентов

У Львові у лікарню Святого Луки 3 вересня надійшла посилка зі справжніми протитанковими мінами. Через це з медзакладу довелося евакуювати більш ніж 160 пацієнтів.

Усі ці пацієнти перебували у хірургічному корпусі. Наразі небезпеки для медпрацівників та пацієнтів лікарні – немає.

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Яка ситуація у лікарні, куди надіслали міни, зараз

Василь Транквальтер, головний лікар закладу, підтвердив, що наразі загрози для лікарні та її пацієнтів немає. Медзаклад працює у штатному режимі.

Було евакуйовано орієнтовно 160 людей, це хірургічний корпус лікарні Луки. Це є відкритий простір, сходовий майданчик, яким спускаються люди в укриття,

– сказав Транквальтер.

Він також зазначив, що під час тривоги – це доступне місце для всіх, хто може бути спущений в укриття, і хто бажає спуститися в укриття.

До слова, спочатку про цікаву посилку, що надійшла у лікарню Святого Луки, повідомили у Львівській міській раді. Там наголосили, що на місці працюють усі відповідні служби, а справу будуть розслідувати правоохоронці.

Мер Львова Андрій Садовий, реагуючи на цей інцидент, фахівці встановили, що міни були навчальними. Зрештою, за словами львівського очільника, працівники правоохоронних органів розслідують хто, як і з якою метою передав цю посилку до лікарні.