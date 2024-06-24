У Львові чоловіки у формі затиснули людині ноги дверима автівки: що кажуть про це в ТЦК

У мережі з'явилося відео, як у Львові чоловіки у формі затиснули людині ноги дверима автівки. За даними очевидців, правоохоронці на цю ситуацію жодним чином не реагували.

У Львівському обласному ТЦК та СП вже прокоментували ситуацію. Там пояснили, що трапилося у Львові насправді.

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У Львові стався інцидент між чоловіком і працівниками ТЦК

Користувач тікток з ніком @pembonu_4 оприлюднив у соцмережу відео, де чоловік втрапив у сутичку з чоловіком у формі. За даними користувачів мережі, інцидент стався на Високому Замку.

На відео видно, що чоловіки у формі затиснули людині ноги дверима. При цьому у мережі стверджують, що поліція поводилась пасивно.

У Львові чоловікові затиснули ноги дверима автівки чоловіки у формі / Відео з тіктока @pembonu_4 (18+)

Як прокоментували інцидент у Львівському ОТЦК та СП

У Львівському обласному ТЦК та СП розповіли, що виконуючи службові обов'язки група оповіщення ТЦК і поліції проїжджала вулицею Замкова у місті Львові. Там вони помітили громадянина призовного віку, після чого зупинилися і запитали чоловіка про військово-облікові документи.

Після того, як він надав їх, військовослужбовці виявили, що востаннє громадянин з’являвся у військкомат 9 років тому. Відтак чоловіка запросили у салон автівки, аби виписати повістку,

– пояснили у ТЦК.

Представники територіального центру комплектування також зазначили, що в цей час повз проходила жінка. Побачивши автівку і чоловіків у формі, вона почала знімати їх на камеру телефону.

"Помітивши знімання, громадянин, не дочекавшись вручення повістки, почав провокувати військовослужбовців на конфлікт. Наголошуємо, військовослужбовці не били людину. Намагаючись використати становище, коли перехожа інцидент знімала на відео, чоловік поводився неадекватно", – сказали в ТЦК.

Врешті військовозобов'язаному громадянину виписали повістку, після чого відпустили.