Львівського митника звільнили від покарання за хабарництво
Колишнього головного інспектора митного поста на Львівщині суд визнав винним у хабарництві, але звільнив від відбуття покарання через закінчення строків давності.
Митник брав хабарі за безперешкодне ввезення в Україну побутової техніки.
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Як вказано у вироку суду за 9 лютого 2023 року, у лютому 2016 року митник працював на посаді головного державного інспектора відділу митного оформлення №2 митного поста "Смільниця" Львівської митниці.
Він двічі брав хабарі за безперешкодне ввезення в Україну побутової техніки. Загальна сума задокументованих хабарів становила 500 доларів.
У суді обвинувачений заявив, що не брав хабарів та заперечив вину у вчиненні кримінального правопорушення.
Деталі справи
Справу розглядав Шевченківський районний суд за головування суді Руслана Єзерського. Зазначають, що суддя дослідив докази у цій справі, зокрема покази чоловіка, який давав хабар, відеозаписи з зустрічей з митником, які проводились під контролем СБУ.
Та визнав підозрюваного винним у хабарництві і оштрафував на 17 тисяч гривень з позбавленням права займати певні посади упродовж 2 років.
Однак його звільнили від відбування покарання через закінчення строків давності.
Також чоловіку повернуть заставу, яка була сплачена у кримінальному провадженні, у розмірі 110,2 тисячі гривень.
Корупція у Львові: останні новини
- Нещодавно викрили головного державного інспектора одного з відділів контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів на хабарі.
- Посадовець щомісяця вимагав та одержував 800 доларів від місцевого підприємця за безперешкодне здійснення діяльності з продажу алкогольних напоїв та непроведення перевірок податкового законодавства.
- Також у Львові поліцейський сподівався отримати хабар за "уникнення від мобілізації". Він обіцяв місцевій мешканці "вирішити питання" щодо мобілізації її родича до ЗСУ за 3,5 тисячі доларів. Викриття проводили спільно з ДБР.