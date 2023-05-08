Лєпс і "політичний конфлікт": у центрі Львова молодики слухали музику окупантів та хамили

Кровожерлива війна Росії проти України триває уже дев'ятий рік, а повномасштабна фаза – другий. Однак жахливі обстріли, жертви, які налічуються тисячами, цинічні злочини країни-окупантки для деяких українців залишаються за дужками, коли мовиться, наприклад, про музику.

Навпаки, прослуховування пісень затятого путінофіла Грігорія Лєпса вони виправдовують тим, що його музика буцімто опинилася "в зоні політичних конфліктів". Описаний випадок трапився у Львові ввечері 7 травня.

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У відповідь на запитання почали простягати руки

Саме у серці західного міста, на площі Міцкевича, припаркувався чорний "Рейндж Ровер". З автомобіля на всю вулицю горланив згаданий Лєпс, тож журналіст Роман Гурський з увімкненою на телефоні камерою вирішив зробити зауваження водієві та пасажирам.

Пасажир скрутив те позорисько, яке звучало, і намагався прислухатись до того, що я говорю. Це важливо, бо власник авто може "зіскакувати" і казати, що він не знає цього хлопця. Погодьтесь, коли ви когось підвозите, та людина не лізе до програвача,

– написав Роман Гурський.

Коли ж чоловік на пасажирському сидінні розчув запитання, чи нормально зараз слухати російську музику, то одразу почав простягати руки. Він спробував вибити з рук телефон, а потім, за словами Романа, збив з нього кашкет та намагався вдарити в обличчя.

Усе це супроводжувалося виключно російською мовою, приправленою нецензурною лексикою та погрозами. "Тобто, відразу агресія, ніякого діалогу", – підкреслив журналіст.

Згодом чоловік, який хотів уникнути фіксації на камеру своєї ганебної поведінки побачив за спиною Романа гітару. Тож він вирішив "розумно" відповісти на претензії: "А якби твоя музика була у зоні політичних конфліктів?".

Тобто, для цього чоловіка призовного віку війна – це "політичний конфлікт",

– зазначив Роман Гурський.

Нахабна поведінка потрапила на камеру: відео

Не такі сміливі, коли справа дійшла до поліції

Щоб одразу зафіксувати правопорушення, журналіст звернувся до патрульної поліції, яка стояла неподалік місця події. Однак коли повернувся з правоохоронцями до автомобіля, то зауважив що молодики його перепаркували, а самі пішки втекли у невідомому напрямку.

Однак правосуддя їх таки наздогнало. За порадою патрульного, Роман Гурський написав заяву у поліції, а на своїй фейсбук-сторінці зазначив, що дуже хотів би у молодика дізнатися, що саме він називає "конфліктом".

Цікаво, що позицією нахабного чоловіка зацікавилися й в СБУ. Так, у коментарях речниця управління СБУ у Львівській області Роксолана Яворська щодо можливості провести виховну бесіду з порушниками лаконічно відповіла: "В роботі".

А згодом у соцмережах з'явилося фото, яке підтвердило зупинку зухвалих чоловіків правоохоронцями.

Любителів Лєпса затримала поліція / Фото Романа Гурського та телеграм-каналу