По всій Україні ввели графіки аварійних відключень світла: до котрої години вони триватимуть
Джерело:Укренерго
По всій Україні ввели графіки аварійних відключень. Причиною є значний дефіцит потужності в енергосистемі.
Регіональні обленерго різних областей України повідомили про введення аварійних графіків відключень в областях.
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В енергосистемі дефіцит потужності
Спершу стало відомо про відключення у Львівській, Сумській та Івано-Франківській областях. Однак згодом перелік регіонів значно розширився.
Пізніше Укренерго оголосило, що графіки аварійні відключення вводять у всіх областях.
Сьогодні, 14 травня, з 21:00 до 24:00 Укренерго вимушене запровадити контрольовані аварійні відключення в усіх регіонах України,
– мовиться в повідомленні.
Причиною стало значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання.Зверніть увагу! Завтра, 15 травня, для промислових споживачів графіки обмеження потужності будуть діяти протягом всієї доби – з 00:00 до 24:00.
Яка ситуація у Києві
Як і по всій Україні, у Києві та області теж ввели графіки аварійних відключень. У КМВА уточнили, що обсяги відключень незначні, вони охопили близько 10% споживачів. Світла у домівках не буде орієнтовно до 23:00 цієї доби.
Для промислових споживачів так само є обмеження.
Після ракетних ударів ворога по енергогенеруючих об'єктах в енергосистемі України зберігається значний дефіцит. Причина – масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки,
– повідомили в адміністрації.
Начальник КМВА Сергій Попко наголосив, що обмеження споживання – необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми. Він закликав усіх економити електроенергію і підкреслив, що "кожен вимкнений електроприлад – це вагомий внесок в стабільність та відновлення нашої енергосистеми".
Як діяти в разі відключень світла / Інфографіка Мінреінтеграції
Варто наголосити, що це не планові відключення, а аварійні. Вони необхідні для термінового балансування енергосистеми.
Чим відрізняються аварійні та планові відключенняАварійні відключення можуть статися, якщо через обстріл пошкоджено або зруйновано енергооб'єкти і збалансування енергосистеми потрібне негайно. Натомість планові відключення ініціює Укренерго, коли обсяг генерації стає менший за обсяг споживання. Це про випадки, коли ситуація прогнозована і є можливість скласти орієнтовний графік відключень, щоб уникнути аварійних.
Важливо зазначити, що ремонтні бригади "Укренерго" роблять усе можливе для того, щоб якнайшвидше відновити пошкоджені ворожими атаками енергооб'єкти.