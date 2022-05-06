У Львові планують збудувати потужний реабілітаційний центр, – Садовий
Львів приймає багато поранених внаслідок бойових дій чи ракетних ударів по Україні. Згодом у місті хочуть збудувати потужний реабілітаційний центр.
Про це сказав 24 каналу мер Львова Андрій Садовий.
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Він наголосив, що сьогодні Львів є лідером серед міст України стосовно трансплантології. Там створили потужне медичне об’єднання.
За його словами, Львів приймає багато поранених, серед них жінки, діти та літні люди. Зокрема, у місті вже перебудували багато приміщень для того, щоб робити операції.
Наша мета – вибудувати потужний реабілітаційний центр, щоб мати можливості робити протезування, імплантації, займатися психологічною та фізичною реабілітацією,
– заявив Садовий.
Міський голова каже, що щодня місто приймає нових поранених, і лікарі роблять все можливе для них – дають шанс на життя.
Мер додав, що у Львові також планують будувати житло для тих людей, які зазнали страхіть війни.
"Адже, наприклад, людям на інвалідних візках важко спуститися в укриття під час сирени, тому треба будувати будинки, де укриття будуть на поверсі, як це є в Ізраїлі", – додав він.
Останні новини з медичного фронту:
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