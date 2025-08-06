Чоловіків з гранатами затримали завдяки перехожому у Львові
- У Львові затримали двох чоловіків з гранатами завдяки повідомленню перехожого.
- Поліція вилучила дві гранати та запали, наразі встановлюють походження боєприпасів.
У Львові сталася надзвичайна подія: просто на вулиці йшли чоловіки з гранатами. Їх затримали завдяки перехожому.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.
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У Львові вулицею йшли чоловіки з гранатами
Перехожий на вулиці Тичини у Львові помітив двох чоловіків. Вони несли предмети, схожі на гранати, і рухалися в напрямку вулиці Лінкольна.
Чоловік повідомив поліції про побачене. На місце одразу виїхали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб, спеціалісти вибухотехнічного управління поліції Львівщини, а також патрульні поліцейські.
Під час поверхневої перевірки правоохоронці вилучили в одного з чоловіків дві гранати та два запали до них. Боєприпаси скеровані на експертне дослідження. Чоловіків затримано,
– мовиться в дописі відомства.
Затримання чоловіків у Львові / Нацполіція
Зараз вирішують питання правової кваліфікації події. Поліцейські встановлять походження боєприпасів.
Нещодавно чоловіка з гранатами затримали в Черкасах. Він погрожував підірвати їх і взяти в заручники військовослужбовців. Тепер йому готують підозри за низкою статей.