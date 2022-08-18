У Львові почалися тристоронні переговори Зеленського, Гутерреша і Ердогана

У Львові почалися тристоронні переговори Володимира Зеленського, Антоніу Гутерреша та Реджепа Ердогана. Політики планували обговорити зокрема й можливості завершення війни, яку почала росія проти України.

Перед цим Володимир Зеленський провів окремі зустрічі з Антоніу Гутеррешем та Реджепом Ердоганом. Перемовини з президентом Туреччини відбулись в Палаці Потоцьких у Львові.

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Почались тристоронні перемовини Зеленського, Ердогана та Гутерреша

За даними турецького видання, зустріч президента Ердогана та Зеленського тривала орієнтовно дві години.

Після цього до перемовин президентів приєднався генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш,

– мовиться у повідомленні.

Варто пригадати, що це перший візит президента Туреччини в Україну з початку повномасштабного нападу росії на Україну.

Зеленський розповів, про що говорили з Ердоганом

Володимир Зеленський розповів, про що вдалось домовитись з Реджепом Ердоганом. Зокрема, на зустрічі у Львові мовилось про:

можливість удосконалення зернової ініціативи;

ситуацію навколо Запорізької АЕС та ядерний шантаж з боку окупантів;

масштабну крадіжку росією зерна на тимчасово окупованій території України;

питання оборонної взаємодії.

Впевнений, подальше розширення співпраці між Україною і Туреччиною посилить обидві сторони,

– пояснив Зеленський.

Перемовини Зеленського з Гутеррешем: коротко

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш ще 17 серпня прибув до Львова, щоб наступного дня провести зустріч з президентом України та Туреччини.

У Офісі Президента пояснили, що під час перемовин Володимира Зеленського з Антоніу Гутеррешем вдалось обговорити можливості вдосконалення та підвищення рівня безпеки реалізації зернової ініціативи, питання незаконної та примусової депортації українців,

звільнення з полону наших військовослужбовців і медиків.

Варто пригадати, що, крім питання війни та експорту зерна, політики на тристоронній зустрічі мали обговорити продаж харчових ресурсів на глобальний ринок.

До речі, після цього Антоніу Гутерреш вирушить в Одесу, де відвідає український порт.

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