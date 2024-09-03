На насосній станції "Львівводоканалу" помер працівник: поліція з'ясовує обставини

На насосній станції ЛМКП "Львівводоканал" було виявлено мертвого 66-річного машиніста. Причина смерті наразі невідома.

Поліція та спеціальна комісія, до складу якої увійшли представники профспілки, департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, розслідують обставини події. Чоловік працював на підприємстві з 2018.

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Що відомо про інцидент

У пресслужбі ЛМР повідомили, що 2 вересня ввечері, близько 20:00, на насосній станції ЛМКП "Львівводоканал" було виявлено мертвим 66-річного машиніста станції.

Поліція та спеціальна комісія Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці, до складу якої входять представники профспілки, департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради, а також самого Львівводоканалу, наразі з'ясовують обставини події.

Причина смерті наразі достеменно не відома. Працює поліція, медики та створено спеціальну комісію, яка розслідує цю ситуацію,

– повідомили у ЛМКП "Львівводоканал".

В компанії додали, що чоловік працював на підприємстві з 2018 року. Він мав позмінний графік роботу і вранці 2 вересня він вийшов на зміну.