У Львові прощалися з 30-річним футболістом Ігорем Северенчуком, який загинув у Курській області

Сьогодні, 17 серпня, у Львові попрощалися з 30-літнім Ігорем Северенчуком, який загинув у Курській області Росії.

Герой загинув 13 серпня під час курської операції поблизу населеного пункту Погребки. У Ігоря залишилися батьки, дружина, син та брат.

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Львів попрощався з Ігорем Северенчуком

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що ми повинні пам'ятати тих, хто платить страшну ціну за нашу свободу.

Операція ЗСУ у Курській області має страшну ціну. Мусимо це усвідомлювати і пам‘ятати тих, хто її платить,

– написав Садовий.

Нагадаємо, що Ігор Северенчук народився 17 грудня 1993 року. З дитинства захоплювався футболом й був вихованцем ДЮСШ "Карпати".

Ігор служив в ЗСУ з 2022 року, був головним сержантом десантно-штурмового взводу. Мужній воїн мав низку нагород.

Також нині громада Львова попрощалася ще з двома воїнами.

Львів прощався з Любомиром Крамарівським та Георгієм Окулом

В останню путь провели 43-літнього львів’янина Любомира Крамарівського, який загинув на Сумщині. У чоловіка залишилися батьки, вагітна дружина, однорічна донька та брат.

А ще з 44-літнім львів'янином Георгієм Окулом, який загинув на Луганщині. В нього залишилися мама, сестри, племінники та кохана дівчина.

Усіх воїнів поховали на Личаківському кладовищі.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним загиблих воїнів. Світла пам'ять Героям. Не пробачимо.

