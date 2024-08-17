У Львові прощалися з 30-річним футболістом Ігорем Северенчуком, який загинув у Курській області
Джерело:Андрій Садовий
Сьогодні, 17 серпня, у Львові попрощалися з 30-літнім Ігорем Северенчуком, який загинув у Курській області Росії.
Герой загинув 13 серпня під час курської операції поблизу населеного пункту Погребки. У Ігоря залишилися батьки, дружина, син та брат.
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Львів попрощався з Ігорем Северенчуком
Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що ми повинні пам'ятати тих, хто платить страшну ціну за нашу свободу.
Операція ЗСУ у Курській області має страшну ціну. Мусимо це усвідомлювати і пам‘ятати тих, хто її платить,
– написав Садовий.
Нагадаємо, що Ігор Северенчук народився 17 грудня 1993 року. З дитинства захоплювався футболом й був вихованцем ДЮСШ "Карпати".
Ігор служив в ЗСУ з 2022 року, був головним сержантом десантно-штурмового взводу. Мужній воїн мав низку нагород.
Також нині громада Львова попрощалася ще з двома воїнами.
Львів прощався з Любомиром Крамарівським та Георгієм Окулом
В останню путь провели 43-літнього львів’янина Любомира Крамарівського, який загинув на Сумщині. У чоловіка залишилися батьки, вагітна дружина, однорічна донька та брат.
А ще з 44-літнім львів'янином Георгієм Окулом, який загинув на Луганщині. В нього залишилися мама, сестри, племінники та кохана дівчина.
Усіх воїнів поховали на Личаківському кладовищі.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним загиблих воїнів. Світла пам'ять Героям. Не пробачимо.